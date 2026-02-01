24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

’72 सीटें चाहिए!’ तमिलनाडु में BJP का AIADMK को अल्टीमेटम? 2026 चुनाव से पहले सीटों पर फंसा पेंच

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। BJP ने AIADMK को 72 निर्वाचन क्षेत्रों की एक 'विश लिस्ट' सौंपी है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Feb 24, 2026

BJP

फोटो: पत्रिका

Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीति पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। राज्य में भाजपा ने मंगलवार को औपचारिक रूप से 72 विधानसभा सीटों की सूची अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) को सौंप दी है।

35 पर 'डायरेक्ट फाइट' का किया दावा

सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तहत सीधे 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। यह सूची एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रन और केंद्रीय मंत्री व तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने चेन्नई में हुई बैठक के दौरान सौंपी।

एनडीए की प्रमुख सहयोगी है AIADMK

तमिलनाडु में एआईएडीएमके, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की प्रमुख सहयोगी है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों ने अपने गठबंधन को फिर से मजबूत करने की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा की ‘विश लिस्ट’ में चेन्नई की प्रमुख शहरी सीटें जैसे थाउजेंड लाइट्स, टी. नगर और वेलाचेरी शामिल हैं। इसके अलावा तिरुवल्लूर जिले की तिरुत्तनी और अवडी, कांचीपुरम, थल्ली, दक्षिण तमिलनाडु की आलंगुलम और तेनकासी जैसी सीटें भी सूची में बताई जा रही हैं।

बीजेपी ने इन सीटों पर दिखाई रुचि

भाजपा ने तिरुवन्नामलाई, सिंगानल्लूर, अरवाकुरिची, पलानी, विलावनकोड और नागरकोइल जैसी सीटों पर भी रुचि दिखाई है, जहां हाल के चुनावों में पार्टी को अपने बढ़ते जनाधार और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 30–35 सीटों की मांग तमिलनाडु में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी ने पिछले चुनावों में धीरे-धीरे अपनी उपस्थिति बढ़ाई है।

डीएमके गठबंधन में भी सीट बंटवारे की प्रक्रिया तेज

हालांकि अंतिम सीट बंटवारा एआईएडीएमके नेतृत्व के साथ बातचीत और गठबंधन की व्यापक रणनीति पर निर्भर करेगा। उधर, द्रमुक (डीएमके) के नेतृत्व वाला गठबंधन भी सीट बंटवारे की प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। ऐसे में 2026 के हाई-स्टेक्स मुकाबले से पहले आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में जोरदार मोलभाव और रणनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

‘गाय, टोपी, टीका, पाकिस्तान…’: ओवैसी के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ दिया विवादित बयान
राष्ट्रीय
असदुद्दीन ओवैसी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 10:56 pm

Hindi News / National News / ’72 सीटें चाहिए!’ तमिलनाडु में BJP का AIADMK को अल्टीमेटम? 2026 चुनाव से पहले सीटों पर फंसा पेंच

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी की PM मोदी को खुली चुनौती, कहा- दम है तो भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद्द करके दिखाए

rahul gandhi
राष्ट्रीय

‘गाय, टोपी, टीका, पाकिस्तान…’: ओवैसी के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ दिया विवादित बयान

असदुद्दीन ओवैसी
राष्ट्रीय

अब पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग, CM ममता बोलीं- सालों से केंद्र के सामने दबा है प्रस्ताव

budget 2026-27, Nirmala Sitharaman, Indian budget, BJP,
राष्ट्रीय

ACB arrested SI and ASI: एसीबी ने 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसआई को रंगे हाथों किया गिरफ्तार, फरार एएसआई को भी दबोचा

ACB arrested SI and ASI
कोरीया

‘मुस्लिम होने की वजह से नहीं मिला घर!’ सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया अपनी बेटी की दोस्त का दर्द

justice ujjal bhuyan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.