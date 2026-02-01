’72 सीटें चाहिए!’ तमिलनाडु में BJP का AIADMK को अल्टीमेटम? 2026 चुनाव से पहले सीटों पर फंसा पेंच

तमिलनाडु में एआईएडीएमके, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की प्रमुख सहयोगी है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों ने अपने गठबंधन को फिर से मजबूत करने की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा की ‘विश लिस्ट’ में चेन्नई की प्रमुख शहरी सीटें जैसे थाउजेंड लाइट्स, टी. नगर और वेलाचेरी शामिल हैं। इसके अलावा तिरुवल्लूर जिले की तिरुत्तनी और अवडी, कांचीपुरम, थल्ली, दक्षिण तमिलनाडु की आलंगुलम और तेनकासी जैसी सीटें भी सूची में बताई जा रही हैं।