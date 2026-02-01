‘गाय, टोपी, टीका, पाकिस्तान…’: ओवैसी के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ दिया विवादित बयान

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बीजेपी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी की डिक्शनरी से चंद शब्दों को हटा दिया जाए तो यह पार्टी मर जाएगी। उन्होंने मीडिया पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। ईमान ने गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरा और राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ईमान ने कहा कि हमारी पार्टी कमजोर है, राज्यसभा में कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया। इस बार के राज्यसभा चुनाव में हमारी पार्टी का समर्थन करें और अगली बार हम भी उनका समर्थन करेंगे।