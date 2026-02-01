24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘गाय, टोपी, टीका, पाकिस्तान…’: ओवैसी के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ दिया विवादित बयान

अख्तरुल ईमान ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूरी राजनीति गाय, टीका, टोपी, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान जैसे शब्दों में ही उलझी हुई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Feb 24, 2026

असदुद्दीन ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बीजेपी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी की डिक्शनरी से चंद शब्दों को हटा दिया जाए तो यह पार्टी मर जाएगी। उन्होंने मीडिया पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। ईमान ने गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरा और राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ईमान ने कहा कि हमारी पार्टी कमजोर है, राज्यसभा में कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया। इस बार के राज्यसभा चुनाव में हमारी पार्टी का समर्थन करें और अगली बार हम भी उनका समर्थन करेंगे।

'गाय, टोपी, टीका, पाकिस्तान… के बिना BJP मर जाएगी'

अख्तरुल ईमान ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूरी राजनीति गाय, टीका, टोपी, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान जैसे शब्दों में ही उलझी हुई है। यदि इन चंद शब्दों को बीजेपी की डिक्शनरी से मिटा दिए जाए तो यह पार्टी मर जाएगी जैसे पानी के बिना मछली मर जाती है।

'अमित शाह का स्वागत है, लेकिन…'

अमित शाह के बिहार दौर पर एआईएमआईएम नेता ने कहा कि उनका स्वागत, लेकिन कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की बात करें और दौरे को सरकारी रखने की सलाह दी है। हमलोग बांग्लादेश और नेपाल की सीमा पर रहते हैं, इसलिए आतंरिक सुरक्षा की समीक्षा की जानी चाहिए।

'इन लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है क्या'

घुसपैठियों पर बात करते हुए ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि 2014 से ये लोग सरकार में हैं और सभी पैरामिलिट्री फोर्स उनके नियंत्रण में हैं। इसके बावजूद अगर कोई घुसपैठ हो रहा है तो यह उन लोगों की नाकामी है। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या इन लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है। इन लोगों ने एसआईआर कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री को सीमांचल की गरीबी, बेकारी और अन्य समस्याओं पर गहन चिंतन करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

अब पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग, CM ममता बोलीं- सालों से केंद्र के सामने दबा है प्रस्ताव
राष्ट्रीय
budget 2026-27, Nirmala Sitharaman, Indian budget, BJP,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Feb 2026 08:02 pm

Published on:

24 Feb 2026 08:01 pm

Hindi News / National News / ‘गाय, टोपी, टीका, पाकिस्तान…’: ओवैसी के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ दिया विवादित बयान

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अब पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग, CM ममता बोलीं- सालों से केंद्र के सामने दबा है प्रस्ताव

budget 2026-27, Nirmala Sitharaman, Indian budget, BJP,
राष्ट्रीय

ACB arrested SI and ASI: एसीबी ने 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसआई को रंगे हाथों किया गिरफ्तार, फरार एएसआई को भी दबोचा

ACB arrested SI and ASI
कोरीया

‘मुस्लिम होने की वजह से नहीं मिला घर!’ सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया अपनी बेटी की दोस्त का दर्द

justice ujjal bhuyan
राष्ट्रीय

‘तत्काल बंद करो कर्मचारियों को मैसेज भेजना’, केरल हाई कोर्ट ने CMO को लगाई फटकार

Court
राष्ट्रीय

MSP Hike: 'गोल्डन फाइबर' उगाने वालों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने दी नई कीमतों को मंजूरी

PM Modi Cabinet Decision,Jute Farmers, MSP Hike, Cabinet Approval
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.