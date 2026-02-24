‘तत्काल बंद करो कर्मचारियों को मैसेज भेजना’, केरल हाई कोर्ट ने CMO को लगाई फटकार

याचिकाकर्ता, जो राज्य के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में तैनात हैं, ने बताया कि वे और कई कर्मचारी CMO से व्हाट्सएप पर अनचाहे मैसेज प्राप्त कर रहे थे। इन मैसेज में DA-DR वृद्धि और अन्य सरकारी योजनाओं की उपलब्धियां बताई जा रही थीं, जो 2026 विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार जैसी लग रही थीं। याचिका में दावा किया गया कि ये नंबर SPARK (Service Payroll Administrative Repository for Kerala) पोर्टल से लिए गए, जो कर्मचारियों की सैलरी, HR और अन्य आधिकारिक जानकारी रखता है। कर्मचारियों ने कहा कि आधिकारिक उद्देश्य के लिए दिए गए डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है।