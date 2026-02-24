‘तो अब हमें ‘केरलम-आइट’ कहोगे?’ शशि थरूर ने कसा तंज, एक ट्वीट से मचा दिया बवाल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हुई बैठक में केरल सरकार के राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह निर्णय नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय परिसर, सेवा तीर्थ में लिया गया पहला निर्णय है। यह कदम केरल विधानसभा द्वारा 24 जून, 2024 को सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव के बाद उठाया गया है, जिसमें केंद्र से संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके उसमें 'केरलम' नाम को शामिल करने का आग्रह किया गया था।