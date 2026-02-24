Jharkhand Air Crash: जिसने सैकड़ों की जान बचाई, आज वही चला गया…क्रैश में मारे गए पायलट के पिता का फूटा दर्द

कैप्टन भगत के पिता डीएस भगत इस घटना पर दुख जताते हुए फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि दुर्घटना से पहले कैप्टन भगत ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। उन्होंने भावुक होकर बताया कि वह अपने एकलौते बेटे के पार्थिव अवशेष देखकर आए है। यह बात कहते हुए कैप्टन भगत की पिता में लगातार आसूं आ रहे थे और बेटे को खोने का दुख उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने आगे कहा कि विवेक दिल्ली पहुंचने के बाद एक रिश्तेदार के यहां डिनर करने वाला था। उसकी चाची ने खाना तैयार रखा था और वह रात 9 बजे तक पहुंचने वाला था। परिवार रात 11 बजे तक इंतजार करता रहा, लेकिन फिर हादसे की खबर मिली।