क्या विधानसभा चुनाव से पहले केरल का बदलेगा नाम? जानें क्या होगी नई पहचान

सीएम ने कहा कि संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा है। यह विधानसभा केंद्र से अनुरोध करती है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसे 'केरलम' में संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए और संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इसका नाम बदलकर 'केरलम' कर दिया जाए।