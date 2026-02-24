बहन के बेटे को अपने बच्चे की तरह पाला, सालों बाद उसी बहन और भांजे ने ले ली जान

मृतक की पहचान जयलक्ष्मी के रूप में हुई है, जो स्थानीय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थीं। पुलिस जांच में सामने आया कि जयलक्ष्मी की हत्या उनकी सगी बहन अनुसूया और भांजे चंद्रशेखर ने मिलकर की थी। यह खुलासा तब हुआ जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। अंतिम संस्कार से पहले जयलक्ष्मी के लिव इन पार्टनर श्रीनिवास ने पुलिस से संपर्क कर मौत पर संदेह जताया था। उनकी शिकायत के बाद चिक्कनायकनहल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने बहन और उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें साजिश का खुलासा हुआ।