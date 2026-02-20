टीवी की वॉल्यूम को लेकर हुई लड़ाई, नाराज पत्नी ने किया चाकू से हमला, तड़प-तड़प कर पति की मौत

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया। जांच में सामने आया कि अहमद की पत्नी ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने अहमद की पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी अपने कब्जे में ले लिया है और फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से सबूत जुटा लिए गए है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।