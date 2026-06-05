कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर साधा निशाना, बताया मोडानी साम्राज्य का हिस्सा

कांग्रेस नेता ने परियोजना के औचित्य में बदलते तर्कों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय जरूरत बताई गई, अब सामरिक आवश्यकता का हवाला दिया जा रहा है। उनके अनुसार, इस क्षेत्र में भारत की रक्षा आवश्यकताओं को INS बाज जैसे मौजूदा ढांचे को मजबूत करके पूरा किया जा सकता है। रमेश ने कहा कि वर्तमान रूप में ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना मुख्य रूप से एक व्यावसायिक उद्यम है। उन्होंने चेतावनी दी कि कई हैबिटेट्स और प्रजातियां सूचीबद्ध किए जाने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी।