‘उन लोगों से माफी मांगता हूं, जिन्हें धन्यवाद नहीं कह पाया’, CJP प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अभिजीत दीपके ने जारी किया नया वीडियो

दीपके ने आलोचकों को भी वीडियो के माध्यम से बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा- जिन लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान हमारी आलोचना की, यह कहा कि आप लोग सीरियस नहीं हो, मैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आप लोग हमारी आलोचना नहीं करते तो हम अपने अंदर सुधर नहीं ला पाते। उन्होंने यह भी कहा- यह सिर्फ शुरुआत है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे और भी कुछ करेगी।