शरद पवार का खुलासा, बोले- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से की थी अपील

शरद पवार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने अपने आंदोलन के जरिए सरकार को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत और देश के युवाओं की एकजुटता का प्रतीक है। पवार ने आंदोलन के दौरान छात्रों का समर्थन करने वाले विभिन्न विपक्षी दलों और संसद सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया। उनके अनुसार, राजनीतिक दलों और सांसदों ने संसद के भीतर और बाहर छात्रों का नैतिक समर्थन किया, जिसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं।