Delhi Protest: दिल्ली में सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन! जानें कब- कब सेवाएं हुई बंद

जानकारों की मानें तो बहाली के बावजूद, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) को शनिवार देर शाम तक मोबाइल इंटरनेट सस्पेंशन रद्द करने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला था। पिछले पांच दिनों में, सिर्फ 21 जुलाई को ही सरकार ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी नहीं किया था। शनिवार को सातवें एक्सटेंशन के साथ, इलाके में मोबाइल इंटरनेट बार-बार पांच दिनों तक सस्पेंड रहा, जिससे यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि की इंटरनेट सेवा बाधित हुई है। शनिवार को सरकार के आदेश से इंटरनेट सस्पेंशन को और बढ़ाकर आधी रात 12 बजे तक कर दिया।