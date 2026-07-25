Pralhad Joshi New Education Minister: कौन हैं प्रह्लाद जोशी? जिन्हें बनाया गया देश का नया शिक्षा मंत्री

Pralhad Joshi New Education Minister: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार में मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रह्लाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ऊर्जा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाले जोशी भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। कर्नाटक से आने वाले प्रह्लाद जोशी पिछले दो दशक से लगातार लोकसभा सांसद हैं और मोदी सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं।