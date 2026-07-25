CJP का प्रदर्शन खत्म होते ही एक्शन में मोदी सरकार, सोमवार को लोकसभा में पेश होगा परीक्षा कानून संशोधन बिल

यह संशोधन ऐसे समय लाया जा रहा है जब नीट यूजी 2026 पेपर लीक के आरोपों को लेकर देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। आंदोलन के दौरान परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त कानून की मांग लगातार उठती रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने परीक्षा सुधारों को लेकर कई कदम उठाने का ऐलान किया है। इसी क्रम में अब यह संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जा रहा है।