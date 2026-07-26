धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के जश्न में उमर खालिद के समर्थन का मामला, पणजी में 2 युवक हिरासत में

यह पूरा मामला शनिवार का है। पणजी के आजाद मैदान में एक गुट NEET पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहा था। इसी दौरान दानिश नाम का एक युवक वहां पहुंचा और उसने अचानक उमर खालिद के समर्थन वाला एक पोस्टर (प्लेकार्ड) हवा में लहरा दिया। जब वहां मौजूद मीडिया ने उससे सवाल किया, तो उसने सरेआम कहा कि वह जेल में बंद उमर खालिद की रिहाई की मांग का समर्थन करता है।