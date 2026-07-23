NEET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, CBI को आरोपी मनीषा हवलदार के नए हैंडराइटिंग सैंपल लेने की मिली मंजूरी

CJP Protest:NEET-UG परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देशभर में जारी हंगामे के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस पूरे घोटाले की परतें खोलने में जुटी CBI को कोर्ट से बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को इस मामले की मुख्य आरोपियों में से एक, मनीषा संजय हवलदार की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर (हस्ताक्षर) के कुछ और नए सैंपल लेने की अनुमति दे दी है। अदालत का मानना है कि मामले की गहराई तक जाने और फोरेंसिक जांच को पुख्ता करने के लिए ये नए सैंपल बहुत जरूरी हैं।