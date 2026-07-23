DDA Flats Registration: एक शर्त पूरी करते हैं तो मिलेगी 25% छूट, 24 जुलाई से रजिस्ट्रेशन, 1200 फ्लैट्स बेच रहा डीडीए

DDA Housing Scheme: दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) एक बड़ा मौका लेकर आया है। डीडीए अब नरेला में बने 1200 फ्लैट्स को बेचने की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि इन फ्लैट्स पर 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। हालांकि इस छूट का फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा, इसके लिए एक खास शर्त पूरी करनी होगी।