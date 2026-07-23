CJP प्रदर्शन पर PM मोदी की पोस्ट का राहुल गांधी ने दिया जवाब, कहा- ‘आपने ही युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया’

Rahul Gandhi on CJP Protest: नीट पेपर लीक और विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले छात्र जंतर-मंतर पर लगातार धरना दे रहे हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गरमा गया है। इसी बीच, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और माहौल को शांत करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की इस पोस्ट पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन पर युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।