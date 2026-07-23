Sandeep Lamba Viral Video: गीतांजलि वांगचुक के बाल खींचने का आरोप, CJP ने ADCP संदीप लांबा के निलंबन की मांग

ADCP Sandeep Lamba Suspension: देश की राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाली दिल्ली पुलिस एक बार फिर गंभीर आरोपों के कटघरे में खड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' प्रदर्शन के दौरान एक वायरल वीडियो ने प्रशासनिक तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा कथित तौर पर एक शांत खड़ी महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर अदालत तक बवाल मच गया है।