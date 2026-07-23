राजधानी दिल्ली में हालात गंभीर, सुरक्षा के चलते 16 मेट्रो स्टेशनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी गैर समझौता वाली मांग है और इसके पूरा होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार संसद में इस मामले पर विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इंटरनेट बंद होने की भी खबरें सामने आई हैं। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं करने की अपील की है।