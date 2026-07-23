CJP प्रदर्शन में हिस्ट्रीशीटर की एंट्री! 26 केसों का आरोपी हाफी अफजल नारे लगाता दिखा, पुलिस जांच में जुटी

CJP Protest Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब एक नए विवाद में घिर गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों के बीच एक ऐसे चेहरे की एंट्री हुई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के इस प्रदर्शन में उत्तर-पूर्वी दिल्ली का नामी हिस्ट्रीशीटर हाफी अफजल न सिर्फ शामिल हुआ, बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर नारेबाजी करता भी दिखाई दिया है। यह मामला तब और बड़ा हो गया जब पता चला कि इस बदमाश की पत्नी हज्जन शकीला आम आदमी पार्टी (AAP) की मौजूदा पार्षद हैं।