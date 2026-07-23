23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

CJP प्रदर्शन में हिस्ट्रीशीटर की एंट्री! 26 केसों का आरोपी हाफी अफजल नारे लगाता दिखा, पुलिस जांच में जुटी

CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET प्रोटेस्ट के बीच बड़ा विवाद। 26 मामलों का आरोपी और MCOCA का हिस्ट्रीशीटर हाफी अफजल आंदोलन में नारेबाजी करता दिखा। पुलिस जांच में जुटी, पत्नी है AAP पार्षद।
less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Jul 23, 2026

Sonam Wangchuk fast Medanta, Seelampur ward 225, MCOCA convict Hafi Afzal

CJP प्रदर्शन में नारे लगाता दिखा हिस्ट्रीशीटर हाफी अफजल | X(@itsmittalHim)

CJP Protest Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब एक नए विवाद में घिर गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों के बीच एक ऐसे चेहरे की एंट्री हुई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के इस प्रदर्शन में उत्तर-पूर्वी दिल्ली का नामी हिस्ट्रीशीटर हाफी अफजल न सिर्फ शामिल हुआ, बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर नारेबाजी करता भी दिखाई दिया है। यह मामला तब और बड़ा हो गया जब पता चला कि इस बदमाश की पत्नी हज्जन शकीला आम आदमी पार्टी (AAP) की मौजूदा पार्षद हैं।

खबर अपडेट हो रही है...

‘शायद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लिखना नहीं आता’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच TMC सांसद महुआ मोइत्रा का तंज

ये भी पढ़ें
Education Minister Dharmendra Pradhan, TMC MP Mahua Moitra, NEET UG controversy news

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Jul 2026 08:35 am

Published on:

23 Jul 2026 08:35 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / CJP प्रदर्शन में हिस्ट्रीशीटर की एंट्री! 26 केसों का आरोपी हाफी अफजल नारे लगाता दिखा, पुलिस जांच में जुटी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजधानी दिल्ली में हालात गंभीर, सुरक्षा के चलते 16 मेट्रो स्टेशनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद

cjp protest
राष्ट्रीय

जंतर मंतर पर ADCP संदीप लांबा का विवादित थप्पड़, प्रदर्शन स्थल से हटाने का आदेश

Sandeep Lamba, Delhi Police ADCP
राष्ट्रीय

‘भीड़ ने पुलिसकर्मी को घेरा, उकसाऊ नारे लगाकर किया हमला’, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का आरोप, ACP समेत 5 पुलिसवाले घायल

delhi police injured cp, sonam wangchuk hunger strike
नई दिल्ली

जंतर-मंतर के पास फिर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

jantar mantar protest
राष्ट्रीय

JP Nadda: ‘कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु-तेलंगाना तक कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए’, जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को जमकर घेरा

CJP Protest News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.