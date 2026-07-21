‘शायद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लिखना नहीं आता’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच महुआ मोइत्रा का तंज

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। इससे एक दिन पहले सोमवार को जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। सोमवार को हुई इस झड़प और दिल्ली में भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पुलिस ने जंतर-मंतर पर लगे टेंट और मंच को हटा दिया था, लेकिन मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने खुद वहां सफाई की और जमीन पर बैठकर ही अपना धरना जारी रखा।