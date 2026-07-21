21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

नई दिल्ली

CJP Protest: ‘सड़कों पर घसीटा गया, सिर फोड़े गए’, CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप, बोले- ‘धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे’

CJP Protest Delhi: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज पर CJP नेता आशुतोष रांका का बड़ा बयान। कहा- जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, आंदोलन जारी रहेगा।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Jul 21, 2026

onam Sir Wife Geetanjali, Youth Protest Delhi, Government CJP Meeting Failure

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका | फोटो सोर्स-ANI

Delhi Protest Updates: 'कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दीं… हमारे युवाओं के सिर फोड़ दिए, उन्हें सड़कों पर घसीटा और महिलाओं के बाल तक खींचे गए।' दिल्ली में हुए हंगामे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार, 20 जुलाई के लाठीचार्ज के बाद दिल्ली का माहौल गरमा गया है। सीजेपी नेता ने साफ कह दिया है कि सरकार के साथ 5 घंटे की मीटिंग पूरी तरह बेकार रही। अब जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, प्रदर्शनकारी यहां से नहीं हटेंगे और यह आंदोलन अब और बड़ा होगा।

दिल्ली पुलिस पर बर्बरता का आरोप

आशुतोष रांका ने कल के विरोध मार्च के दौरान हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर न सिर्फ लाठियां चलाई गई, बल्कि लोगों को बेरहमी से पीटा गया, उनके सिर फोड़ दिए गए और उन्हें सड़कों पर घसीटा गया।

महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी

घटना का जिक्र करते हुए आशुतोष रांका ने बताया कि सोनम सर की पत्नी गीतांजलि मैडम को जबरन ट्रक से बाहर निकालने के लिए उनके बाल तक खींचे गए। इसके अलावा, पुलिस की इस कार्रवाई में उनके एक वॉलंटियर की पसलियां भी टूट गई। रांका ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ऐसी क्रूरता की उम्मीद कभी नहीं की थी और पुलिस को साफ तौर पर लोगों को बेरहमी से पीटने के निर्देश दिए गए थे।

बेनतीजा रही सरकार के साथ बैठक

कल सरकार के साथ हुई बातचीत पर निराशा जताते हुए CJP प्रवक्ता ने कहा कि 5 घंटे की लंबी बैठक पूरी तरह बर्बाद हो गई और उन्हें सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उन्होंने साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार अब सरकार अगर हमसे बात करना चाहती है, तो उन्हें खुद यहां पर आना होगा।

आंदोलन को और तेज करने की दी चेतावनी

पुलिस की कार्रवाई पर पलटवार करते हुए रांका ने कहा कि इस दमन से आंदोलन थमेगा नहीं, बल्कि यह विरोध प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने बताया है कि अब और भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे। रांका ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं।

‘हमें संसद जाने से कोई नहीं रोक सकता’, CJP प्रमुख अभिजीत दीपके का ऐलान

ये भी पढ़ें
bhijeet Dipke Speech, Delhi Protest Update, Indian Politics News

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jul 2026 09:13 am

Published on:

21 Jul 2026 08:40 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / CJP Protest: ‘सड़कों पर घसीटा गया, सिर फोड़े गए’, CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप, बोले- ‘धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे’

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोनम वांगचुक का अनशन के बीच गिरा ब्लड शुगर और पोटैशियम लेवल, IV फ्लूड लेने से भी किया इनकार

Sonam Wangchuk health status, Sonam Wangchuk hunger strike, Sonam Wangchuk sugar level
नई दिल्ली

CJP Protest: जंतर-मंतर से फिर उठने लगी नारों की गूंज, अभिजीत दीपके समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी पहुंचे

Abhijit Deepke and Ashutosh Ranka at Jantar Mantar
राष्ट्रीय

हिंसा के पीछे थी सोची-समझी साजिश? दिल्ली पुलिस करेगी षड्यंत्र की जांच, दीपके ने फिर किया ‘संसद मार्च’ का ऐलान

Abhijit Dipke Detained
राष्ट्रीय

छात्रों के बाद अब किसानों ने किया दिल्ली के लिए कूच, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, शंभू बॉर्डर किया सील

Shambhu border sealed
राष्ट्रीय

Delhi Protest: जेपी नड्डा और CJP नेताओं की मुलाकात, बातचीत की पहल को लेकर दोनों के अलग-अलग दावे

Talks With Government
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.