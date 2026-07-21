CJP Protest: ‘सड़कों पर घसीटा गया, सिर फोड़े गए’, CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप, बोले- ‘धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे’

Delhi Protest Updates: 'कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दीं… हमारे युवाओं के सिर फोड़ दिए, उन्हें सड़कों पर घसीटा और महिलाओं के बाल तक खींचे गए।' दिल्ली में हुए हंगामे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार, 20 जुलाई के लाठीचार्ज के बाद दिल्ली का माहौल गरमा गया है। सीजेपी नेता ने साफ कह दिया है कि सरकार के साथ 5 घंटे की मीटिंग पूरी तरह बेकार रही। अब जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, प्रदर्शनकारी यहां से नहीं हटेंगे और यह आंदोलन अब और बड़ा होगा।