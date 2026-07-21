‘अब हम उनके पास नहीं जाएंगे, उन्हें जंतर-मंतर आना होगा’, सरकार से बातचीत पर बोले अभिजीत दीपके

सोमवार को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पथराव पर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अभिजीत दीपके ने पुलिस प्रशासन पर साजिश रचने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "यह डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, यह तानाशाही है। यहां पर दिल्ली पुलिस परिंदे को भी पर नहीं मारने दे रही है, हमारे एक-एक बंदे की बैग और जेबें चेक हो रही हैं। बैरिकेड्स लगाकर पूरा इलाका ब्लॉक कर रखा था और लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में जंतर-मंतर के आसपास पत्थरों से भरे ट्रक कहां से आए, दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे।"