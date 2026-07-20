CJP Protest: पथराव में 10 IPS-DANIPS अफसरों समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, 40 से ज्यादा वीडियो खंगाल रही पुलिस

पुलिस को घटनास्थल और आस-पास के इलाकों से 40 से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स मिली हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ते और पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती जांच और वीडियो के विश्लेषण से पता चला है कि कई लोगों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने चेहरे रूमाल और कपड़ों से ढके हुए थे। पुलिस CCTV फुटेज, ड्रोन कैमरे के फ़ीड और मीडिया या मोबाइल फ़ोन रिकॉर्डिंग के आधार पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आरोपियों की पहचान कर रही है।