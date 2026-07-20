जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

BJP नेता रविंदर रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि लोरान इलाके में एक रिहायशी मकान पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया और सात लोगों की जान चली गई। वहीं, पुंछ के पूर्व DDC सदस्य रियाज बशीर नाज ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे।