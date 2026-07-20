जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड (फोटो - वीडियो ग्रैब)
Jammu Kashmir landslide and flash flood: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को भारी बारिश के बीच फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। लोरान-डुमिलान बॉर्डर इलाके में एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिससे मलबे में दबकर एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), वॉलंटियर्स और रेस्क्यू टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची एवं बचाव अभियान शुरू किया।
अधिकारियों के अनुसार, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण डुमिलान इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे कई लोग प्रभावित हुए। इस भारी तबाही के बीच, पहाड़ी से गिरे मलबे ने एक रिहायशी मकान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस और SDRF की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से सभी सात शव बरामद किए। इस घटना में कई अन्य लोगों के घायल होने की आशंका है और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है।
भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के कारण सुरनकोट इलाके में सुरन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पुलिस, SDRF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां बह गए या लापता लोगों की तलाश के लिए मिलकर अभियान चला रही हैं। स्निफर डॉग्स और बचाव नौकाओं की मदद से सुरन नदी के किनारे-किनारे तलाश जारी है।
BJP नेता रविंदर रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि लोरान इलाके में एक रिहायशी मकान पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया और सात लोगों की जान चली गई। वहीं, पुंछ के पूर्व DDC सदस्य रियाज बशीर नाज ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे।
इलाके में खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन ने पुंछ और आसपास के पहाड़ी इलाकों के निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। नदियों, नालों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।
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