एक्टिव हुआ मानसून: दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में जमकर हुई बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD issues alert: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में मानसून एकबार फिर एक्टिव हो गया है। सोमवार शाम से दिल्ली व आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई है। राजस्थान में भी सोमवार को बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में 26 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान मध्यम से भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।