Monsoon Alert: देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, असम से उत्तराखंड तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD का अलर्ट जारी

वहीं दूसरी तरफ विभाग ने असम में अगले पांच दिनों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है और कुछ जगहों पर भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान असम में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि गोलाघाट और धुबरी जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। जोरहाट, शिवसागर, सोनितपुर, कोकराझार, बिस्वनाथ और नागांव जिलों के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की खबर है।