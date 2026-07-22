BJP vs Rahul Gandhi: PM आवास मार्च पर BJP का राहुल गांधी पर पलटवार, बोली- ‘क्या देश आपके अहंकार से चलेगा?’

Rahul Gandhi PM Residence March: देश की राजधानी में नीट (NEET) पेपर लीक का मुद्दा अब एक बड़े राजनीतिक बवंडर का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) तक विरोध मार्च निकालने और सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। बीजेपी ने उनके इस कदम को अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना और संसदीय मर्यादाओं का हनन करार देते हुए देशभर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर उग्र प्रदर्शन करने की घोषणा की है।