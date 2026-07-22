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BJP vs Rahul Gandhi: PM आवास मार्च पर BJP का राहुल गांधी पर पलटवार, बोली- ‘क्या देश आपके अहंकार से चलेगा?’

नीट परीक्षा धांधली और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ गया है। लुटियंस दिल्ली में हुए नाटकीय घटनाक्रम के बाद अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्ष के नेता के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है।
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नई दिल्ली

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Manoj Vashisth

Jul 22, 2026

BJP MP Ravi Shankar Prasad

BJP MP Ravi Shankar Prasad

Rahul Gandhi PM Residence March: देश की राजधानी में नीट (NEET) पेपर लीक का मुद्दा अब एक बड़े राजनीतिक बवंडर का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) तक विरोध मार्च निकालने और सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। बीजेपी ने उनके इस कदम को अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना और संसदीय मर्यादाओं का हनन करार देते हुए देशभर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर उग्र प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

'तीन प्रधानमंत्रियों के परिवार से हैं, फिर भी मर्यादा भूले'

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के राजनीतिक बैकग्राउंड पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसने देश को तीन-तीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दिए हैं। कम से कम उन्हें तो प्रधानमंत्री पद और उनके सरकारी आवास की गरिमा और पवित्रता का ख्याल होना चाहिए था।"

रविशंकर प्रसाद ने सख्त लहजे में सवाल उठाया:

"क्या यह देश आपकी छड़ी से चलेगा? क्या यह देश आपके अहंकार से संचालित होगा? जब सरकार नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थी, तब आप बातचीत छोड़कर सड़क पर धरना देने क्यों बैठ गए?"

देशद्रोह के मुकदमे की मांग और सुरक्षा बलों का बचाव

बीजेपी के एक अन्य वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला और तेज करते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए राहुल गांधी का ऐसा आचरण बेहद खतरनाक है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह (Sedition) का मामला दर्ज करने तक की मांग कर डाली।

उधर, लुटियंस दिल्ली जैसे अति-सुरक्षित क्षेत्र में हुई कार्रवाई पर सफाई देते हुए भाजपा ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के पास बल प्रयोग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था।

जानिए पूरा घटनाक्रम और बैकग्राउंड

सड़क पर संग्राम: कैसे बिगड़े हालात?

जंतर-मंतर से शुरुआत: कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन और विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे।

पीएम आवास की ओर कूच: प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने अचानक 7, लोक कल्याण मार्ग की तरफ मार्च शुरू कर दिया।

सड़क पर लेटे राहुल: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी राहुल गांधी को सड़क से हटाते दिखे, जहां वे विरोध में लेट गए थे। कांग्रेस का दावा है कि इस धक्का-मुक्की में राहुल गांधी की नाक से खून भी आया, जिसे पार्टी ने पुलिस की बर्बरता बताया।

परीक्षार्थियों के भविष्य पर सरकार का पक्ष

धांधली के आरोपों के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि:

  • परीक्षा तंत्र को पूरी तरह से 'फूलप्रूफ' बनाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।
  • हाल ही में रद्द हुई परीक्षाओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दोबारा सफलता पूर्वक आयोजित कराया गया है, जिनका परिणाम 56-57% सफलता दर के साथ जारी हो चुका है।
  • नीट घोटाले में शामिल मुख्य साजिशकर्ताओं और सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार कर उन पर फास्ट-ट्रैक अदालतों में मुकदमा चलाया जा रहा है।

संसदीय बहस के बजाय सड़कों पर हंगामे की यह जंग अब दिल्ली से निकलकर पूरे देश के राज्यों की राजधानियों तक फैलने वाली है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने होंगे।

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Updated on:

22 Jul 2026 12:29 pm

Published on:

22 Jul 2026 11:44 am

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