CJP Protest: समर्थन बढ़ा, पर इन चार कारणों से हो रही आलोचना

Cockroach Janata Party Protest Controversy: नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी CJP के प्रोटेस्ट को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। राजनीतिक दलों से लेकर सेलिब्रिटी तक इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। हालांकि कुछ कारण ऐसे भी है, जिसकी वजह से CJP के आंदोलन की लोग आंलोचना भी कर रहे है।