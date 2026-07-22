पंजाब के पठानकोट में सड़क हादसाः बेकाबू बस ने चार लोगों को कुचला, 2 की मौत, लोगों ने फूंकी बस

पठानकोट बस हादसे में 2 लोगों की मौत, दो लोग घायल।
Pathankot Bus Accident: पंजाब के पठानकोट में बुधवार सुबह बेकाबू बस की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और बाद में बस में आग लगा दी।
दरअसल, बुधवार सुबह पठानकोट-जालंधर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़े चार लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बस में आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नंगलभूर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पठानकोट में यह हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बस जालंधर से जम्मू जा रही थी, तभी कौंतरपुर के पास अचानक चालक का संतुलन बिगड़ने से बस बेकाबू हो गई। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी, एक बाइक और दो अन्य लोग बस की चपेट में आ गए। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दो लोगों ने दम तोड़ दिया। दो घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान कौंतरपुर निवासी रणजीत सिंह और अरुण कुमार के रूप में हुई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से बस ऑपरेटरों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती।
घटनास्थल पर पहुंचे एसपी गुरइकबाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह लापरवाही से बस चलाना सामने आई है। इस दुर्घटना में दो लोगों की जान गई है। पुलिस फरार बस चालक और कंडक्टर की तलाश में जुटी हुई है।
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