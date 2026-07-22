पंजाब के पठानकोट में सड़क हादसाः बेकाबू बस ने चार लोगों को कुचला, 2 की मौत, लोगों ने फूंकी बस

दरअसल, बुधवार सुबह पठानकोट-जालंधर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़े चार लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बस में आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नंगलभूर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।