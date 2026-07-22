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Sharad Pawar PM Modi Meeting: CJP और छात्रों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार व सुप्रिया सुले, चर्चाओं का बाजार गर्म

Jantar Mantar NEET Protest: राजधानी में नीट परीक्षा में गड़बड़ी और छात्रों के भारी आक्रोश के बीच जंतर-मंतर की तपिश अब सीधे संसद भवन के गलियारों तक पहुँच चुकी है। कल ही पुलिसिया कार्रवाई के बीच प्रदर्शनकारियों के बीच खड़े होने वाले मराठा राजनीति के धुरंधर शरद पवार ने अगले ही पल प्रधानमंत्री मोदी से बंद कमरे में मुलाकात कर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है।
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नई दिल्ली

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Manoj Vashisth

Jul 22, 2026

PM Modi Meets Sharad Pawar

PM Modi Meets Sharad Pawar : जंतर-मंतर के बाद PM मोदी से मिले शरद पवार, सियासी हलचल तेज (फोटो सोर्स: ANI)

PM Modi Sharad Pawar Meeting Today: दिल्ली की सत्ता और सड़कों पर इस समय जबर्दस्त हलचल है। एक तरफ नीट (NEET) परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ संसद भवन के अंदर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने देश का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के सर्वोच्च नेता शरद पवार और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए सामान्य नहीं मानी जा रही है, क्योंकि ठीक 24 घंटे पहले यानी मंगलवार को शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर-मंतर पर आंदोलनकारी छात्रों और CJP के मंच पर नजर आए थे।

सड़कों पर विपक्ष का रुख, बंद कमरे में कूटनीति?

जंतर-मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद घायल छात्रों से मिलने पहुंचे शरद पवार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने साफ कहा था कि “लोकतंत्र में छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी संवेदनशील माँगों पर विचार करना चाहिए।” NCP (SP) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन भी किया था।

लेकिन, सड़कों पर सरकार को घेरने के तुरंत बाद संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई इस उच्च स्तरीय मुलाकात ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है।

मुलाकात के बाद उठ रहे बड़े सवाल:

क्या शरद पवार नीट घोटाले पर छात्रों का पक्ष सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखने पहुंचे थे?

या फिर इस मुलाकात के पीछे महाराष्ट्र की राजनीति और मानसून सत्र से जुड़े कोई अन्य कूटनीतिक मायने हैं?

क्या है CJP और नीट का पूरा विवाद?

उल्लेखनीय है कि देश में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के संस्थापक अभिजीत दीपके और अन्य छात्र संगठनों ने 'संसद चलो' का आह्वान किया था। इस दौरान जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने के साथ-साथ पुलिस बल का प्रयोग हुआ, जिसमें कई छात्र घायल हुए थे।

संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। इस पूरे विवाद के बीच शरद पवार की पीएम मोदी से हुई यह मुलाकात केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच भावी रणनीति का रुख तय कर सकती है। फिलहाल, इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी पंडित अपने-अपने गणित बिठाने में जुट गए हैं।

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Updated on:

22 Jul 2026 12:24 pm

Published on:

22 Jul 2026 11:54 am

Hindi News / National News / Sharad Pawar PM Modi Meeting: CJP और छात्रों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार व सुप्रिया सुले, चर्चाओं का बाजार गर्म

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