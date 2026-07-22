Sharad Pawar PM Modi Meeting: CJP और छात्रों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार व सुप्रिया सुले, चर्चाओं का बाजार गर्म

संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। इस पूरे विवाद के बीच शरद पवार की पीएम मोदी से हुई यह मुलाकात केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच भावी रणनीति का रुख तय कर सकती है। फिलहाल, इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी पंडित अपने-अपने गणित बिठाने में जुट गए हैं।