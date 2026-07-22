‘कृपया अब और खाना न भेजें’ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में उमड़ा जनसमर्थन, जानें CJP ने क्यों की यह अपील

जैसे-जैसे समय बीतता गया, खाने की आवक इतनी बढ़ गई कि वालंटियर्स के लिए उसे संभालना और वितरित करना मुश्किल हो गया। मंगलवार रात करीब 10 बजे तक जरूरत से कहीं ज्यादा खाना एकत्र हो गया। इसके बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने रात 10:55 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा-'भारत कितना खूबसूरत देश है और यहां के लोग कितने प्यारे हैं! हमारे लिए खाना भेजने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आपके इस समर्थन से अभिभूत हैं, लेकिन आज के लिए हमारे पास जरूरत से बहुत ज्यादा भोजन आ चुका है कृपया अब और खाना न भेजें!'