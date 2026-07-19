Abhijeet Dipke News : दिल्ली में कहां ठहरे हैं अभिजीत दीपके ? उनके ही दोस्त ने किया खुलासा, गार्ड बोला- सादे कपड़े में आती है पुलिस

उधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है। सीजेपी ने बयान जारी कर कहा कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने और उसमें गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और दिल्ली पुलिस के करीब 30 से 40 लोग प्रदर्शन स्थल के भीतर घुस आए हैं। उनका आरोप है कि ये लोग प्रदर्शन के दौरान जानबूझकर भारत-विरोधी और भड़काऊ बयान देंगे, ताकि आंदोलन को उग्र और विवादित दिखाया जा सके। सीजेपी ने अपील करते हुए कहा कि हमें ऐसे शरारती तत्वों को तुरंत बेनकाब कर उनसे दूरी बनानी होगी, क्योंकि ये लोग न तो CJP से जुड़े हैं और न ही सोनम वांगचुक के वास्तविक समर्थक हैं।