‘दिल्ली पुलिस और भाजपा के लोग प्रदर्शन में घुसे’, CJP ने किया बड़ा दावा; प्रशासन नहीं दे रही संसद मार्च की अनुमति

CJP नेतृत्व ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए दावा किया है कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने और उसमें गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची जा रही है। CJP ने कहा कि 'भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और दिल्ली पुलिस के करीब 30 से 40 लोग प्रदर्शन स्थल के भीतर घुस आए हैं। ये लोग आज प्रदर्शन के दौरान जानबूझकर भारत-विरोधी और भड़काऊ बयानबाजी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आंदोलन को उग्र और विवादित दिखाया जा सके।' CJP ने आंदोलनकारियों से अपील करते हुए कहा कि हमें ऐसे शरारती तत्वों को तुरंत बेनकाब करना होगा और उन्हें खुद से अलग करना होगा, क्योंकि ये लोग न तो CJP के हैं और न ही सोनम वांगचुक के असली समर्थक हैं।