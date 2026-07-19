सोनम वांगचुक पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बिफरी AAP; संजय सिंह बोले- ‘अस्पताल में जबरन किया गया भर्ती’

संजय सिंह ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान प्रमुख एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि, इस कथित हिरासत को लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार के रवैये पर निशाना साधते हुए 'आप' सांसद ने कहा कि चाहे किसान हों, छात्र हों या कोई अन्य नागरिक संगठन, यह सरकार हर लोकतांत्रिक प्रदर्शन का जवाब लाठियों और पुलिसिया कार्रवाई से देती है। उन्होंने देश के युवाओं से अपील की कि वे वांगचुक के इस अभियान का समर्थन जारी रखें और इस आंदोलन में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। फिलहाल इन गंभीर आरोपों पर केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।