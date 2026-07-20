CJP संसद मार्च से पहले नई दिल्ली में धारा 163 क्यों लगी? जानें इसका मतलब और नियम

नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी सूचना में बताया कि इस प्रस्तावित मार्च या जुलूस के लिए न तो किसी ने अनुमति मांगी है और न ही किसी तरह की अनुमति दी गई है। पुलिस के मुताबिक, बिना अनुमति के नई दिल्ली जिले में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सार्वजनिक सभा आयोजित करने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, जंतर-मंतर पर तय नियमों और पहले से लिखित अनुमति के साथ प्रदर्शन किया जा सकता है। संसद सत्र के दौरान संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा।