पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में बम धमाका, घटना CCTV में कैद, दो संदिंग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया

जिस जगह विस्फोट हुआ, वहां से सीआईडी को दो जिंदा देशी बम मिले हैं। सीआईडी के बम स्क्वॉड ने इन बमों को बरामद कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना राजारहाट के नारायणपुर इलाके की है। सुपारी के बागान के भीतर बने इस कमरे को कामारहाटी के एक व्यक्ति ने किराए पर लिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, दो लोग एक बैग लेकर कमरे में गए थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कमरों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं, आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।