Russia Ukraine War: रूस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, वेयरहाउस पर 7 की मौत, तेल डिपो में लगी आग

Moscow Region Drone Attack: यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी 2022 से जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश तब से एक-दूसरे पर हमले कर रहे है। ऐसे में इसकी सबसे बड़ी कीमत दोनों देशों के आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। इसी बीच शनिवार को यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में ड्रोन हमले किए। इन हमलों में सात वेयरहाउस कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा मॉस्को क्षेत्र के एक तेल डिपो में भी आग लग गई।