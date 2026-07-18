Iran Iraq Attack: इराक में घातक हमला: कुर्द विपक्षी संगठन के मुख्यालय पर मिसाइल, 9 की मौत

Iraq Kurdish Headquarters Attack: मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और एक अदद चिंगारी ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। शुक्रवार तड़के ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक साथ कई देशों की संप्रभुता को चुनौती देते हुए अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक हवाई हमला बोल दिया। ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों तथा अपने विरोधी गुटों को निशाना बनाया है। इस भीषण कार्रवाई में कम से कम 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग मलबे में दबे हैं। दूसरी तरफ, इजरायल ने भी जवाबी आक्रामक रुख अपनाते हुए दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमलों की झड़ी लगा दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध के बादल घने हो गए