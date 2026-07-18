Iran-US War Update: अमेरिका और ईरान के बीच लगातार सातवीं रात भी सैन्य संघर्ष जारी, क्या होर्मुज से गुजर रहे जहाज?

इस पूरे विवाद की मुख्य वजह समुद्री रास्तों पर नियंत्रण को लेकर है। अमेरिकी नौसेना ओमान के तट से सटे समुद्री रास्ते की सुरक्षा कर रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार जारी रह सकें। वहीं दूसरी तरफ, ईरान अपने देश के तट के सबसे पास वाले रास्ते पर पूरा कंट्रोल रखना चाहता है। जो भी गिने-चुने जहाज इस रास्ते से सुरक्षित निकल पा रहे हैं, वे अमेरिकी सुरक्षा घेरे वाले रास्ते का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ ओमान वाले रास्ते की सुरक्षा करना और दूसरी तरफ ईरानी रास्ते पर नजर रखना, अमेरिकी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है।