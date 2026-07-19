Iran Earthquake Today: ईरान के खुजेस्तान प्रांत में 5.0 तीव्रता का भूकंप, राहत टीमें मौके पर रवाना

Iran Earthquake Latest News: ईरान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत खुज़ेस्तान में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थानीय समयानुसार धरती तेज झटकों से कांप उठी। सैलैंड और उसके आस-पास के इलाकों में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 12 किलोमीटर की गहराई में था, जिसके कारण झटके काफी जोरदार महसूस किए गए। सरकारी प्रसारक आईआरआईबी (IRIB) के अनुसार, भूकंप आते ही लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए।