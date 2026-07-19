US Airstrike Near Shadegan: मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) इस वक्त एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। ईरान द्वारा कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद, अमेरिकी वायुसेना ने ईरान की सीमा के भीतर घुसकर भीषण बमबारी की है। इस जवाबी कार्रवाई से पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है और वैश्विक बाजार में भी हड़कंप मच गया है।