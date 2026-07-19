Iran vs US War : वजूद की जंग बनाम नीतिगत फैसले: क्यों अमेरिका के मुकाबले ईरान का पलड़ा भारी है?

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी (कतर) के जाने-माने विश्लेषक पॉल मसग्रेव के मुताबिक, इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह एक असममित जंग (Asymmetric War) है। एक तरफ जहां अमेरिका और इजरायल इसे अपनी विदेश नीति (Policy Choices) और रणनीतिक दबदबे को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के शासकों के लिए यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि उनके वजूद की है। तेहरान की सत्ता इस वक्त अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 'करो या मरो' की स्थिति में है। जब बात जान पर बन आती है, तो पीछे हटने का रास्ता बंद हो जाता है। यही वजह है कि ईरान इस जंग में ज्यादा आक्रामक और अडिग नजर आ रहा है।