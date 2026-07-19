US Air Strikes on Iran: जॉर्डन में 2 सैनिकों की मौत का बदला! अमेरिका ने लगातार 8वीं रात ईरान पर बरसाए बम

US strikes Iran: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, वहीं ईरान भी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और कड़े हो गए हैं। इसी बीच, अमेरिकी सेना ने लगातार आठवीं रात ईरान पर बमबारी की है। इन हमलों की जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दी है। CENTCOM का कहना है कि ये हमले आंशिक रूप से जॉर्डन में हुए उस हमले के जवाब में किए जा रहे हैं, जिसमें दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी।