नेतन्याहू वार क्रिमिनल हैं अमेरिका में उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ममदानी का इजरायली पीएम पर बड़ा हमला

ममदानी ने मेयर पद के चुनाव के दौरान भी कहा था कि वे नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। अब उन्होंने अपनी पुरानी बात लेकर स्पष्टीकरण दिया है। ममदानी ने कहा कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि किसी विदेशी नेता को गिरफ्तार करने का अधिकार उनके पास है या नहीं। इसी वजह से वे शहर के कानूनी सलाहकारों से लगातार सलाह ले रहे हैं। मामदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर का कानून जो भी इजाजत देगा, वे वही करेंगे।