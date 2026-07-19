ईरानी सेना के अनुसार, जब से अमेरिका-इजरायल युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक उन्होंने अमेरिका के 30 से अधिक MQ-9 रीपर ड्रोन्स को आसमान से जमीन पर ला पटका है। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, एक अकेले रीपर ड्रोन की अनुमानित लागत लगभग 34 मिलियन डॉलर (करीब 280 करोड़ रुपये) है। अगर ईरानी दावों को सच माना जाए, तो अमेरिकी सेना को अब तक सिर्फ ड्रोन्स के मामले में ही 1 बिलियन डॉलर (8,000 करोड़ रुपये से अधिक) का भारी-भरकम वित्तीय फटका लग चुका है। कुल मिलाकर ईरान का दावा है कि वह अब तक 150 से ज्यादा अमेरिकी ड्रोन्स को नष्ट कर चुका है।