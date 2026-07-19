Iran-US Conflict: ईरान का दावा, अबादान के बाहरी इलाके पर मिसाइल हमला, डारखोविन परमाणु प्लांट को भी बनाया गया निशाना

ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी (IRIB) के अनुसार, खुजेस्तान गवर्नरेट के डिप्टी सिक्योरिटी एंड पुलिस ऑफिसर वलीउल्लाह हयाती ने बताया कि रविवार को अबादान शहर की सीमा से बाहर स्थित एक इलाके पर मिसाइल हमला हुआ। हयाती ने आरोप लगाया कि यह हमला 'अमेरिका के आतंकवादी दुश्मन' की ओर से किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में डिटेल जानकारी बाद में जारी की जाएगी।