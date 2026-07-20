Russia Black Sea Attack: रूस का काला सागर में मालवाहक जहाज पर हमला, 5 लोगों की मौत, 5 लापता

Russian Missile Strike: यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच रूस ने काला सागर में अनाज ले जा रहे एक नागरिक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य अब भी लापता हैं। गिनी-बिसाऊ के झंडे के तहत संचालित और एक तुर्की कंपनी के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज गोल्डन लियो पर उस समय हमला हुआ, जब वह यूक्रेन के समुद्री गलियारे से अनाज लेकर रवाना हो रहा था। यूक्रेन की नौसेना के मुताबिक, रूस ने जहाज पर तीन क्रूज मिसाइलें दागीं।