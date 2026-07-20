20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

विदेश

बेंजामिन नेतन्याहू नहीं होंगे अमेरिका में गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब

Netanyahu US Visit: इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। नेतन्याहू के दौरे से पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी उनकी गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर जवाब दे दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jul 20, 2026

Donald Trump with Benjamin Netanyahu

बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप (File Photo)

इज़रायल (Israel) के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) पिछले हफ्ते अमेरिका (United States of America) का दौरा करने वाले थे, लेकिन इसे टाल दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इज़रायली पीएम जल्द ही अमेरिका का दौरा करेंगे। उनके अमेरिका दौरे से पहले न्यूयॉर्क (New York) के मेयर जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। ममदानी ने हाल ही में कहा है कि वह देख्नेगे कि उनके प्रशासन के पास नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार करने का अधिकार है या नहीं और कानून के तहत ही वह इज़रायली पीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके लिए वह शहर के कानूनी सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं। इस मामले में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जवाब दे दिया है।

नेतन्याहू नहीं होंगे अमेरिका में गिरफ्तार

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "अमेरिका में रहने के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वह ईरान के ख़िलाफ लड़ रहे हैं, जिसने हाल ही में 52,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों को मार डाला और पिछले 47 सालों से अमेरिकी सैनिकों और अन्य लोगों की हत्या कर रहा है। गिरफ्तार तो उन लोगों को किया जाना चाहिए जिन्होंने ईरान को मौत और तबाही के इस दौर में धकेला। एक ऐसी स्थिति जिससे पिछले राष्ट्रपतियों को सालों पहले ही निपटना चाहिए था।"

नेतन्याहू को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं ममदानी?

ममदानी लंबे समय से नेतन्याहू के विरोधी रहे हैं। गाज़ा में चल रहे युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया हुआ है और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। इसी सिलसिले में जब ममदानी से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी हैं, जो गाज़ा में युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा आरोपी करार किए गए हैं। गाज़ा में भुखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने, हत्याएं करने, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कार्य करने में नेतन्याहू की अहम भूमिका रही है। गाज़ा में कार्रवाई के लिए नेतन्याहू को हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्यालय में भेज देना चाहिए।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

20 Jul 2026 11:52 pm

Published on:

20 Jul 2026 11:47 pm

Hindi News / World / बेंजामिन नेतन्याहू नहीं होंगे अमेरिका में गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी – ‘हर एक अमेरिकी सैनिक की हत्या की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी’

Donald Trump
विदेश

यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर जहाज पर हमले में 4 भारतीयों की मौत और एक घायल, भारत ने की हमले की कड़ी निंदा

Attack on ship
विदेश

UK Deputy PM Resigns: ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टार्मर के बाद अब उप-प्रधानमंत्री ने भी दिया इस्तीफा

David Lammy
विदेश

Iran-US Conflict: ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा- अमेरिका से लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं

Iran-US Conflict
विदेश

यमन के हूतियों ने सऊदी अरब में समुद्री नाकेबंदी का किया ऐलान, तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका

Iran-backed Houthis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.