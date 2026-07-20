बेंजामिन नेतन्याहू नहीं होंगे अमेरिका में गिरफ्तार, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब

इज़रायल (Israel) के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) पिछले हफ्ते अमेरिका (United States of America) का दौरा करने वाले थे, लेकिन इसे टाल दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इज़रायली पीएम जल्द ही अमेरिका का दौरा करेंगे। उनके अमेरिका दौरे से पहले न्यूयॉर्क (New York) के मेयर जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। ममदानी ने हाल ही में कहा है कि वह देख्नेगे कि उनके प्रशासन के पास नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार करने का अधिकार है या नहीं और कानून के तहत ही वह इज़रायली पीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके लिए वह शहर के कानूनी सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं। इस मामले में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जवाब दे दिया है।